США и Китай продлили торговое перемирие

США и Китай договорились о продлении торгового перемирия между странами по итогам встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Глава КНР посетил Вашингтон, где в Белом доме провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили множество вопросов, но не по всем из них удалось достигнуть взаимопонимания, пишет Reuters.

Так торговое перемирие было продлено до 10 января 2027 года. При этом споры о пошлинах, редкоземельных материалах и технологических ограничениях остались открытыми.

Кроме того, интересы Соединенных Штатов и Китая разошлись в вопросах контроля над искусственным интеллектом и статуса Тайваня: Си Цзиньпин призвал Трампа выступить против независимости острова и поддержания военного диалога, упомянув «ловушку Фукидида» – концепцию, которая получила популярность в последнее время для описания напряженности между США и КНР.

При этом председатель КНР высказал мнение, что китайско-американские отношения сегодня находятся на новом историческом этапе, и выразил надежду, что Китай и США будут двигаться навстречу друг другу и способствовать стабильному развитию торговых отношений.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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