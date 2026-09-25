российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

США и Китай продлили торговое перемирие

Фото пресс-службы Белого Дома

США и Китай договорились о продлении торгового перемирия между странами по итогам встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Глава КНР посетил Вашингтон, где в Белом доме провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили множество вопросов, но не по всем из них удалось достигнуть взаимопонимания, пишет Reuters.

Так торговое перемирие было продлено до 10 января 2027 года. При этом споры о пошлинах, редкоземельных материалах и технологических ограничениях остались открытыми.

Кроме того, интересы Соединенных Штатов и Китая разошлись в вопросах контроля над искусственным интеллектом и статуса Тайваня: Си Цзиньпин призвал Трампа выступить против независимости острова и поддержания военного диалога, упомянув «ловушку Фукидида» – концепцию, которая получила популярность в последнее время для описания напряженности между США и КНР.

При этом председатель КНР высказал мнение, что китайско-американские отношения сегодня находятся на новом историческом этапе, и выразил надежду, что Китай и США будут двигаться навстречу друг другу и способствовать стабильному развитию торговых отношений.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / США

Рубио раскрыл тему переговоров Трампа с Зеленским в ООН / Россия и США проведут переговоры по снятию двусторонних раздражителей / Санкции США подтолкнули китайские компании к развитию собственных исследований / США могут заключить новые соглашения с Россией до окончания конфликта на Украине / Палата представителей США одобрила новые санкции против России / Трамп может ослабить поддержку Тайваня ради договоренностей с Китаем / В США впервые за 35 лет зафиксировали четыре смерти от кори / Хакеры взломали системы двух танкеров США в Гибралтарском проливе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Китай, США, Торговая война,