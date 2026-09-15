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Россия и Китай обсуждают запуск трансграничного маршрута для беспилотников

Россия и Китай ведут переговоры о запуске трансграничных маршрутов авиабеспилотников. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ открыта для взаимодействия со всеми партнерами по ЕАЭС и другим объединениям для формирования новых трансграничных маршрутов беспилотных транспортных средств.

«С Китаем мы действительно в этой части взаимодействуем, такой пилотный проект было предложено сделать в Благовещенске, находится в стадии обсуждения», – цитирует Ядрова РИА «Новости».

Глава Росавиации добавил, что переговоры находятся в активной стадии и обсуждения уже ведутся.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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