Россия и Китай обсуждают запуск трансграничного маршрута для беспилотников

Россия и Китай ведут переговоры о запуске трансграничных маршрутов авиабеспилотников. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ открыта для взаимодействия со всеми партнерами по ЕАЭС и другим объединениям для формирования новых трансграничных маршрутов беспилотных транспортных средств.

«С Китаем мы действительно в этой части взаимодействуем, такой пилотный проект было предложено сделать в Благовещенске, находится в стадии обсуждения», – цитирует Ядрова РИА «Новости».

Глава Росавиации добавил, что переговоры находятся в активной стадии и обсуждения уже ведутся.

Москва, Зоя Осколкова

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