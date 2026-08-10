В Китае из-за тайфуна эвакуировали более 1 млн человек

Тайфун «Долфин» достиг восточной части Китая, что привело к эвакуации более 1 млн человек. В нескольких районах объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Шторм обрушился на несколько провинций КНР. Больше всего жителей вынужденно покинули свои дома в городе Вэньчжоу в провинции Чжэцзян.

По данным метеорологов, скорость порывов ветра достигала 150 км/ч. В ближайшие дни в некоторых районах может выпасть до 400 мм осадков.

В образовательных учреждения отменили занятия. Кроме того, непогода сказалась на работе транспортной системы, в том числе вокзалов и аэропортов в Шанхае.

Выйдя на сушу, «Долфин» ослабел, ему была присвоена категория тропического шторма. Тем не менее, риски для населения сохраняются, проливные дожди могут привести к наводнениям и оползням.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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