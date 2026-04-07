Более 6200 человек пострадали от наводнений в Дагестане

От наводнений в Дагестане пострадали более 6200 человек. Ситуация постепенно стабилизируется. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.

«У нас всего пострадало от наводнения и стихии больше 6200 человек, примерно такое же количество домовладений, частных участков и хозяйственных объектов», – сказал Меликов.

Наибольший удар от стихии пришелся по Махачкале, Каспийску, Хасавюртовскому и Дербентскому районам.

«Сегодня оперативная обстановка имеет тенденцию к улучшению, она стабилизируется… Объем осадков выпал очень большой, беспрецедентный, в историческом максимуме такого объема не наблюдалось», – отметил глава Дагестана.

По его словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе также стабильна. Власти намерены проводить профилактические мероприятия по недопущению роста инфекционных заболеваний.

Махачкала, Зоя Осколкова

