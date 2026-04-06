В Дагестане эвакуировали почти 4,2 тысячи человек после прорыва дамбы

МЧС эвакуировало более 4 тысяч человек из Дербентского района Дагестана после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за прорыва защитного сооружения частично эвакуированы люди из четырех населенных пунктов: Мамедкала, Юный Пахарь, Геджук и Кала. Вывезены 4 165 человек, в том числе 823 ребенка. Для жителей развернуты шесть пунктов временного размещения: в одном находятся 94 человека, остальные – у родственников. В Мамедкале подтоплено 258 частных домов.

Накануне в Дербентском районе из-за повышения уровня воды в Геджухском водохранилище в результате непрекращающихся проливных дождей произошел прорыв земляной дамбы.

На трассе между Мамедкалой и Геджухом в Дербентском районе сильное течение смыло автомобили. Семерых человек вытащили из воды спасатели и местные жители. Двое из них – женщина и ребенок – скончались, медикам не удалось спасти их.

Из-за перелива воды ограничено движение на 917 километре автодороги федерального значения Р-217 «Кавказ».

В селе Кирки Казбековского района под завалами обрушившегося из-за оползня дома нашли тело женщины.

В Дагестане, по информации МЧС, по состоянию на утром понедельника остаются подтопленными в девяти населенных пунктах 2 075 жилых домов, 1 817 приусадебных участков и 173 участка автодорог. В 15 пунктах временного размещения находится 731 человек, в том числе 241 ребенок.

Напомним, накануне в Махачкале из-за подмыва грунта обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному жилому дому. Эвакуированы 500 человек, в том числе 150 детей. Все размещены у родственников и знакомых. Существует угроза обрушения жилого дома, на месте работают спасатели и специальная комиссия.

Для мониторинга обстановки привлечена авиация МЧС. В зону бедствия в Дербентском районе вылетели представитель Ростехнадзора и оперативная группа под руководством начальника регионального главка МЧС РФ Муслима Девришбекова, отмечается в сообщении.

Меж тем, в ведомстве предупредили, что дожди в регионе продолжатся, в некоторых районах ожидаются ливни и порывы ветра до 20 м/с. Сохраняется угроза обвалов и камнепадов, схода селевых потоков.

Махачкала, Наталья Петрова

