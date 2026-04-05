В Дагестане из-за сильного ливня обрушился жилой дом

В Махачкале обрушился жилой дом. По предварительным данным, людей успели эвакуировать, никто не пострадал. Обрушение грозит еще нескольким многоэтажкам.

На Махачкалу обрушился сильный дождь, вода затопила улицы и дворы. Местные власти перевели городские службы на усиленный режим работы, объявлен режим ЧС.

В мэрии города рассказали, что обрушение грозит еще четырем многоэтажкам на улице Айвазовского, из них эвакуировали около 300 человек. На месте развернули оперативный штаб.

Кроме того, разрушения зафиксированы и в частном секторе – там вода унесла целые дома. В Дербенте вода поднялась до уровня первого этажа. В Гергебильском районе сошел сель, заблокирована дорога Гергебиль – Красный мост.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube