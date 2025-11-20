российское информационное агентство 18+

Четверг, 20 ноября 2025, 12:08 мск

Российские туристы сутки провели в застрявшем из-за наводнения автобусе во Вьетнаме

Спасатели эвакуировали автобус с российскими туристами, который застрял на мосту из-за наводнения во Вьетнаме. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в городе Дананг.

Россияне связались с дипломатами и сообщили, что застряли на затопленном мосту в провинции Даклак в южной части центрального Вьетнама. Это произошло вечером 18 ноября.

Сотрудники генконсульства передали координаты спасательной службе. Только сегодня автобус с россиянами удалось переместить на сухой участок дороги, но он не может продолжить движение в сторону Нячанга, потому что впереди на маршруте продолжаются сильные подтопления, передает РИА «Новости».

Проливные дожди обрушились на центральную часть Вьетнама. На данный момент известно, что жертвами стихии стали по меньше мере 16 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

В результате наводнение затоплены более 43 тысяч домовладений. Перебои в электроснабжении наблюдаются в 553 тысячах домов. Кроме того, паводок уничтожил более 10 тысяч гектаров посевов риса и других сельскохозяйственных культур, погибли более 6,5 тысячи голов домашнего скота и птицы.

Ханой, Зоя Осколкова

