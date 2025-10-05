российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Воскресенье, 5 октября 2025, 13:43 мск

В Китае 150 тысяч человек эвакуировали из-за тайфуна

На КНР обрушился тайфун «Матмо». Власти эвакуировали более 150 тысяч человек из опасных районов. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В 2025 году это уже 21-й тайфун в азиатском регионе. «Матмо» достиг побережья южной китайской провинции Гуандун.

Более 150 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, на острове Хайнань эвакуировано не менее 110 тысяч человек.

По прогнозам метеорологов, шторм будет ослабевать по мере продвижения вглубь материка. Наибольшую опасность представляют проливные дожди, которые способны спровоцировать оползни и обвалы.

Пекин, Зоя Осколкова

