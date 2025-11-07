российское информационное агентство 18+

Пятница, 7 ноября 2025

Китай ввел в эксплуатацию свой третий авианосец

В Китае прошла церемония принятия на вооружение третьего по счету авианосца ВМС «Фуцзянь». Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Мероприятие состоялось в военно-морском порту Санья на острове Хайнань. В церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Он поднялся на борт судна, чтобы осмотреть его.

В настоящее время на вооружении ВМС Народно-освободительной армии Китая стоят два авианосца – «Ляонин» и «Шаньдун».

Отмечается, что «Фуцзянь» впервые оснастили электромагнитными катапультами, позволяющими увеличить полезную нагрузку летательных средств.

Пекин, Зоя Осколкова

