В массовой аварии в Китае погибли девять человек

В Китае произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. В результате девять человек погибли, еще семеро получили различные травмы.

Массовое ДТП произошло на скоростной автомагистрали G30 в районе городского уезда Усу Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В аварию попали пять грузовых и семь легковых автомобилей.

«Девять человек погибли и семь получили травмы, пострадавшие были доставлены в больницу», – передает Центральное телевидение Китая.

Причиной аварии стал густой туман и гололед. Температура воздуха опустилась до отрицательных значений очень быстро, в результате при высокой влажности дорожное покрытие превратилось в каток.

Пекин, Зоя Осколкова

