В массовой аварии в Китае погибли девять человек

В Китае произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. В результате девять человек погибли, еще семеро получили различные травмы.
Массовое ДТП произошло на скоростной автомагистрали G30 в районе городского уезда Усу Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В аварию попали пять грузовых и семь легковых автомобилей.
«Девять человек погибли и семь получили травмы, пострадавшие были доставлены в больницу», – передает Центральное телевидение Китая.
Причиной аварии стал густой туман и гололед. Температура воздуха опустилась до отрицательных значений очень быстро, в результате при высокой влажности дорожное покрытие превратилось в каток.
Пекин, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»