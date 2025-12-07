российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 7 декабря 2025, 12:46 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В массовой аварии в Китае погибли девять человек

В Китае произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. В результате девять человек погибли, еще семеро получили различные травмы.

Массовое ДТП произошло на скоростной автомагистрали G30 в районе городского уезда Усу Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В аварию попали пять грузовых и семь легковых автомобилей.

«Девять человек погибли и семь получили травмы, пострадавшие были доставлены в больницу», – передает Центральное телевидение Китая.

Причиной аварии стал густой туман и гололед. Температура воздуха опустилась до отрицательных значений очень быстро, в результате при высокой влажности дорожное покрытие превратилось в каток.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Китай

Китайцы массово едут в Мурманск ради зачатия «счастливых детей» под северным сиянием / В Китае поезд сбил строителей, 11 человек погибли / Китай отправил корабли для патрулирования спорных островов у Японии / Канада предупредила эскимосов о разведке со стороны Китая и России / Китай ввел в эксплуатацию свой третий авианосец / В Китае заработал аналог SWIFT / Китаец заказал курьерскую доставку посылки с самим собой и ограбил дом / Китай построит реактор «искусственное солнце» в 2027 году

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Китай,