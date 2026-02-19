российское информационное агентство 18+

Четверг, 19 февраля 2026, 20:11 мск

Трамп рассчитывает на Москву и Пекин при урегулировании в Газе

Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Москва и Пекин примут участие в процессе стабилизации ситуации в секторе Газа по американскому плану. По его словам, Россия и Китай должны быть вовлечены в этот процесс.

«И я знаю, что Китай будет вовлечен. И думаю, что Россия будет вовлечена», – сказал Трамп (цитата по ТАСС), выступая в Вашингтоне на первом заседании Совета мира, созданного по инициативе США.

Американский лидер заявил, что США «собираются внести вклад в размере $10 млрд» на деятельность Совета мира.

Напомним, что о создании «Совета мира» Трамп объявил в январе на Давосском форуме в Швейцарии. Согласно уставу, только президент США уполномочен приглашать других лидеров и может отменять их участие, за исключением случаев «вето, наложенного двумя третями голосов государств-членов».

Цель «Совета мира» – предотвращать военные конфликты по всей Земле.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

