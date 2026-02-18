российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 февраля 2026, 18:29 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Кремль подтвердил заинтересованность в восстановлении торговли и бизнес-связей с США

Москва сохраняет заинтересованность в восстановлении торгово-экономического сотрудничества с США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии РБК о перспективах связей с американским государством.

«Сохраняем свою заинтересованность в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с США. Оно может быть действительно взаимовыгодным», – сказал представитель Кремля.

Ранее в Кремле уже говорили, что Москва предлагает сотрудничество американским компаниям, некоторые из которых хотят вернуться на российский рынок.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / США

Трамп призвал Киев поскорее сесть за стол переговоров / В США три человека погибли при стрельбе во время школьного хоккейного матча / МИД России определил приоритеты переговоров с Киевом и Вашингтоном в Женеве / Минобороны Нидерландов: взломать F-35 можно так же, как iPhone / США выделили лишь треть денег на ракеты ERAM для Украины / Скрытая угроза в Киргизии: Трамп нацелился на минералы в Центральной Азии / В Карибском море три человека погибли при атаке США / В США назвали танк Leopard 2 логистическим обременением ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, США,