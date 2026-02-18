Кремль подтвердил заинтересованность в восстановлении торговли и бизнес-связей с США

Москва сохраняет заинтересованность в восстановлении торгово-экономического сотрудничества с США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии РБК о перспективах связей с американским государством.
«Сохраняем свою заинтересованность в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с США. Оно может быть действительно взаимовыгодным», – сказал представитель Кремля.
Ранее в Кремле уже говорили, что Москва предлагает сотрудничество американским компаниям, некоторые из которых хотят вернуться на российский рынок.
Москва, Анастасия Смирнова
