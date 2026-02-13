российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 февраля 2026, 14:55 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В США назвали танк Leopard 2 логистическим обременением ВСУ

Немецкие танки Leopard 2, которые получили военные на Украине, стали разочарованием и показали свою неэффективность. Об этом пишет американское онлайн-издание 19FortyFive.

Боевые машины Leopard 2 были переданы Киеву вместе с американскими танками М1 Abram. Они считались одними из лучших в мире, но в условиях реального конфликта потерпели провал и были неэффективны.

«Развертывание в Украине Leopard 2 выявило отрезвляющую реальность: даже лучший в мире танк может испытывать трудности без надлежащей инфраструктуры», – пишет издание.

По мнению авторов статьи, проблема заключалась в недостаточной подготовке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) для полноценного обслуживания сложной техники. Leopard 2 по показателям прочности превосходит некоторые советские образцы, но сложность в системе управления огнем и мощным двигателем делает танк логистическим обременением ВСУ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Военные сбили пять крылатых ракет Фламинго и восемь Хаймарсов / Российские войска наступают на пяти направлениях в зоне СВО / Армия России освободила село Зализничное в Запорожской области / ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому и объектам энергетики на Украине / ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации / ВС РФ освободили два поселка в Запорожской области и ДНР / В Минобороны сообщили о продвижении ВС РФ на всех направлениях фронта / ВС РФ освободили село Придорожное в Запорожской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, В мире, Конфликт на Украине, Донбасс vs Киев, США,