Немецкие танки Leopard 2, которые получили военные на Украине, стали разочарованием и показали свою неэффективность. Об этом пишет американское онлайн-издание 19FortyFive.

Боевые машины Leopard 2 были переданы Киеву вместе с американскими танками М1 Abram. Они считались одними из лучших в мире, но в условиях реального конфликта потерпели провал и были неэффективны.

«Развертывание в Украине Leopard 2 выявило отрезвляющую реальность: даже лучший в мире танк может испытывать трудности без надлежащей инфраструктуры», – пишет издание.

По мнению авторов статьи, проблема заключалась в недостаточной подготовке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) для полноценного обслуживания сложной техники. Leopard 2 по показателям прочности превосходит некоторые советские образцы, но сложность в системе управления огнем и мощным двигателем делает танк логистическим обременением ВСУ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

