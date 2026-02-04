ВС РФ освободили два поселка в Запорожской области и ДНР

Армия России продолжает наступление в зоне спецоперации. За последние сутки ВС РФ удалось взять под контроль еще два населенных пункта. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении. Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Приволье, Краматорск, Роскошное, Артема и Константиновка.

Восточная группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника и заняла населенный пункт Староукраинка в Запорожской области. Также бойцы «Востока» ударили по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Покровское, Пришиб Днепропетровской области, Рыбальское, Зеленое, Барвиновка и Верхняя Терса Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили восемь авиационных бомб, 22 реактивных снаряда HIMARS, две ракеты большой дальности «Нептун» и 139 беспилотников самолетного типа.

