российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 24 января 2026, 12:55 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ освободили село Старица в Харьковской области

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль село Старица в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» завершено освобождение населенного пункта Старица Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, сегодня ночью в ответ на теракты Украины по гражданским объектам на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотниками по заводу, который производит боевые дроны, а также объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – отметили в Минобороны.

Артиллерия, авиация и ударные БПЛА группировок войск ВС РФ за последние сутки нанесли поражение местам хранения украинских боевых дронов дальнего действия и центрам подготовки операторов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

ВС РФ нанесли поражение энергообъектам ВСУ на Украине / ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки / Армия России освободила два поселка в зоне СВО / Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к разрешению конфликта / ВС РФ взяли под контроль село Комаровка в Сумской области / Российские силовики рассказали о «карусели» из пленных солдат ВСУ / ВС РФ наступают на пяти направлениях в зоне СВО / Армия России взяла под контроль Новобойковское в Запорожской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Харьков, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,