Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль село Старица в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» завершено освобождение населенного пункта Старица Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, сегодня ночью в ответ на теракты Украины по гражданским объектам на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотниками по заводу, который производит боевые дроны, а также объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – отметили в Минобороны.

Артиллерия, авиация и ударные БПЛА группировок войск ВС РФ за последние сутки нанесли поражение местам хранения украинских боевых дронов дальнего действия и центрам подготовки операторов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

