Суббота, 28 февраля 2026, 13:46 мск

ВС РФ освободили два поселка в зоне спецоперации

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль еще два поселка в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Подсреднее и Печенеги.

Тем временем, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Горькое Запорожской области.

На этом направлении бойцы ВС РФ бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Лесное, Копани, Самойловка, Барвиновка, Комсомольское Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО за сутки перехвачено восемь авиабомб, десять снарядов РСЗО HIMARS, крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и 315 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

Запорожье, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,