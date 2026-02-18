Зеленский заявил об отсутствии прогресса в политической части переговоров в Женеве

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал трехсторонние переговоры по Украине в Женеве непростыми. По его словам, добиться консенсуса по политическим вопросам пока не удалось.

Военный блок переговоров Зеленский назвал конструктивным. Обсуждался мониторинг прекращения огня с участием США, сказал он, передают украинские СМИ. По его словам, стороны в целом понимают, как может быть организован мониторинг прекращения огня и войны при наличии политической воли. Контроль, отметил Зеленский, точно будет с участием США – это, по его мнению, «конструктивный сигнал». Он добавил, что больше деталей получит от переговорщиков после их возвращения на Украину.

В политических вопросах прогресса пока нет, признал Зеленский. По его словам, в политической части переговоров обсуждались все чувствительные вопросы, в том числе «восток, станция (Запорожская АЭС – прим. ред.)». Диалог был сложным, позиции сторон остаются разными, заметного прогресса, как в военном направлении, пока нет, отметил глава киевского режима, сообщает УНИАН. Переговоры будут продолжены, добавил он.

Сегодня в Женеве завершился третий раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

