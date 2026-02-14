Армия России нанесла удар по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. Тем временем, авиация, артиллерия и ударные дроны наносят удары по инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах», – отметили в МО.

Подразделения группировок войск «Север», «Восток», «Запад», «Центр», «Южной» и «Днепр» продвинулись в глубину обороны противника, улучшили свои позиции и нанесли удары по формированиям врага в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике.

За последние сутки потери ВСУ составили свыше 1230 боевиков и наемников, 32 броневика, 83 автомобиля, 10 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 16 складов боеприпасов и материальных средств.

Средств противовоздушной обороны за сутки перехватили восемь снарядов HIMARS и 118 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

