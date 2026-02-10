Российская армия продолжает наступление в зоне спецоперации. В Министерстве обороны РФ сообщили о взятии под контроль села Зализничное в Запорожской области.

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям трех бригад, четырех штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвижевка, Дорожнянка, Комсомольское, Копани и Риздвянка в Запорожской области, а также Братское, Коммунаровка в Днепропетровской области.

Тем временем, подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике и в Харьковской области. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР. Бойцы «Центра» наступают в ДНР и Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике врага в районе села Запасное Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили четыре авиабомбы, снаряд системы HIMARS, ракету большой дальности «Нептун» и 72 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

