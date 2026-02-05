ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника на всех направлениях в зоне спецоперации. О ситуации на фронте за последние сутки сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Покровка, Новая Сечь, Хотень, Могрица и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении российская армия атакует ВСУ в районах Чугуновки и Графского.

Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции у населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Боровая, Новоегоровка, Студенок, Новоплатоновка Харьковской области, Красный Лиман, Сосновое и Дробышево в Донецкой Народной Республике.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и атаковали живую силу и технику четырех бригад ВСУ в районах Резниковки, Константиновки, Кривой Луки, Красноторки, Калеников, Приволья, Краматорска и Петровского в ДНР.

Бойцы «Центра» продвинулись в районах населенных пунктов Нововодяное, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Торецкое, Кучеров Яр в ДНР, а также Новопавловки в Днепропетровской области.

Восточная группировка войск наступает в районах населенных пунктов Любицкое, Ровное, Верхняя Терса, Криничное, Комсомольское, Чаривное, Риздвянка Запорожской области и Покровское Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области и Берислав Херсонской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», – добавили в МО.

Средства противовоздушной обороны за последние сутки перехватили авиабомбу, девять реактивных снарядов HIMARS и 381 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

