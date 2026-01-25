Армия России ударила по связанному с ВСУ объекту энергетики на Украине

ВС РФ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса. Тем временем, группировки войск продолжили наступление в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах», – говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции в Сумской области и нанесли поражение подразделениям ВСУ в Харьковской области. Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и ДНР. Южная группировка войск продвинулась в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Восточная группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

