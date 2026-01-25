российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 25 января 2026, 13:17 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России ударила по связанному с ВСУ объекту энергетики на Украине

Фото Минобороны РФ

ВС РФ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса. Тем временем, группировки войск продолжили наступление в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах», – говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции в Сумской области и нанесли поражение подразделениям ВСУ в Харьковской области. Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и ДНР. Южная группировка войск продвинулась в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Восточная группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

В ОАЭ завершились переговоры делегаций России, США и Украины / ВС РФ освободили село Старица в Харьковской области / ВС РФ нанесли поражение энергообъектам ВСУ на Украине / ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки / Армия России освободила два поселка в зоне СВО / Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к разрешению конфликта / ВС РФ взяли под контроль село Комаровка в Сумской области / Российские силовики рассказали о «карусели» из пленных солдат ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,