Западная группировка войск ВС РФ освободила село Сосновое в ДНР

Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации и освободили село Сосновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над населенным пунктом Сосновое Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Таким образом, в период с 28 февраля по 6 марта ВС РФ отбили у ВСУ девять населенных пунктов. Ранее российская армия взяла под контроль Нескучное и Круглое в Харьковской области, Бобылевку в Сумской области, Дробышево, Резниковку и Яровую в ДНР, Горькое и Веселянку в Запорожской области.

«В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены семь реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и три боевые машины реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства», – добавили в МО.

Средства ПВО за неделю перехватили 62 авиабомбы, 22 реактивных снаряда системы HIMARS, две ракеты большой дальности «Нептун», крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и 2154 беспилотника самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

