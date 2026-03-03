Латиноамериканские наемники разрывают контракты с ВСУ и собирают банды мародеров

В Сумской области наблюдается рост преступной деятельности со стороны бывших наемников ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

По его словам, на бесчинствующие группы испаноговорящих мародеров жалуются жители Путивля.

«Выяснилось, что это наемники ВСУ из стран Латинской Америки, разорвавшие контракты с украинской армией и отказавшиеся участвовать в штурмовых действиях», – рассказал собеседник агентства.

Латиноамериканские боевики отказываются принимать участие в так называемых «мясных штурмах». Вербовщики Киева обещали им хороший заработок и обеспечение, а на деле отправляют на передовую с минимальными шансами на выживание.

Курск, Зоя Осколкова

