В Сумской области наблюдается рост преступной деятельности со стороны бывших наемников ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.
По его словам, на бесчинствующие группы испаноговорящих мародеров жалуются жители Путивля.
«Выяснилось, что это наемники ВСУ из стран Латинской Америки, разорвавшие контракты с украинской армией и отказавшиеся участвовать в штурмовых действиях», – рассказал собеседник агентства.
Латиноамериканские боевики отказываются принимать участие в так называемых «мясных штурмах». Вербовщики Киева обещали им хороший заработок и обеспечение, а на деле отправляют на передовую с минимальными шансами на выживание.
Курск, Зоя Осколкова
