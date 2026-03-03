российское информационное агентство 18+

Вторник, 3 марта 2026, 13:39 мск

Армия России освободила Веселянку в Запорожской области

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. ВС РФ удалось взять под контроль еще один поселок в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Веселянка Запорожской области», – сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха и Малокатериновка.

Согласно данным Минобороны РФ, за сутки потери киевского режима составили свыше 1290 боевиков и наемников, танк, 16 броневиков, 94 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и 23 склада боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили 12 управляемых авиационных бомб и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

