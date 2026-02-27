Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. ВС РФ удалось взять под контроль поселок Краснознаменка в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Краснознаменка Днепропетровской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Таким образом, за последнюю неделю российские военные отбили у противника четыре поселка. Ранее Северная группировка войск освободила Графское в Харьковской области, бойцы группировки «Запад» установили контроль над селом Карповка в Донецкой Народной Республике, а подразделения группировки войск «Восток» заняли Риздвянку в Запорожской области.

Кроме того, в период с 21 по 27 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли два массированных и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия ВПК Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 22 управляемые авиационные бомбы, 50 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также 2041 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube