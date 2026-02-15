ВС РФ взяли под контроль четыре поселка в Запорожской области

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Цветковое Запорожской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям пяти бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Добропасово, Васильковка, Братское Днепропетровской области, Трудовое, Розовка, Верхняя Терса, Новониколаевка и Горькое.

«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области», – отметили в МО.

Также нанесено поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Солнечное и Садовое Херсонской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», – добавили в Минобороны.

Средства противовоздушной обороны перехватили 222 беспилотника самолетного типа.

