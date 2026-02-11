Российские войска наступают на пяти направлениях в зоне СВО

ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки бойцам российской армии удалось продвинуться в глубину обороны противника на пяти направлениях. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям врага в районах Кондратовки, Мирополья, Новодмитровки и Хотени в Сумской области, а также Дергачей, Малой Волчьей, Петропавловки и Покровки в Харьковской области.

Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции и атаковала противника в районах Боровой, Ковалевки, Лесной Стенки, Моначиновки и Нечволодовки в Харьковской области.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и ударили по бригадам ВСУ в районах Дмитровки, Константиновки, Малотарановки, Никифоровки, Славянска и Юрковки в Донецкой Народной Республике.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике боевиков в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Кучеров Яр, Светлое, Сергеевка в ДНР, Новопавловка, Новоподгородное и Райполе в Днепропетровской области.

Восточная группировка войск продвинулась в Днепропетровской и Запорожской областях, атаковав формирования ВСУ в районах населенных пунктов Орестополь, Тихое, Барвиновка, Комсомольское, Никольское, Риздвянка, Розовка, Самойловка и Чаривное.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение силам горно-штурмовой бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Камышеваха Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе», – добавили в МО.

Средствами ПВО за сутки перехвачены 14 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда HIMARS и 458 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube