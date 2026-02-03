российское информационное агентство 18+

Вторник, 3 февраля 2026, 13:33 мск

В Минобороны сообщили о продвижении ВС РФ на всех направлениях фронта

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. В Министерстве обороны сообщили о продвижении подразделений ВС РФ на всех направлениях.

Так Северная группировка войск нанесла поражение формированиям двух бригад противника в районах Таратутино и Покровки Сумской области. На Харьковском направлении ВСУ несут потери в районах населенных пунктов Хатнее, Сосновый Бор и Верхняя Писаревка.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и ударили по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Новоосиново, Гороховатка, Благодатовка, Паламаревка, Петровка, Грушевка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в районах Белокузьминовки, Закотного, Малиновки, Славянска, Краматорска, Резниковки, Никифоровки и Константиновки в ДНР.

Войска «Центра» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Белицкое, Гришино в ДНР, Новопавловка, Новоподгородное и Гавриловка в Днепропетровской области.

Бойцы Восточной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Горькое, Новое Поле, Староукраинка, Воздвижевка и Зализничное Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоандреевка Запорожской области и Садовое Херсонской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», – добавили в МО.

Средства противовоздушной обороны перехватили авиабомбу, снаряд системы HIMARS и 99 беспилотников самолетного типа.

