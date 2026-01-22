российское информационное агентство 18+

Четверг, 22 января 2026, 15:15 мск

ВС РФ нанесли поражение энергообъектам ВСУ на Украине

Архив. Фото: Минобороны РФ

Российская армия атаковала энергообъекты, обслуживающие интересы вооруженных сил на Украине. Тем временем, группировки войск ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – отметили в МО.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и ударили по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Белополье, Новая Сечь и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение бригадам ВСУ близ Волчанских Хуторов, Захаровки и Охримовки.

Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Березовка, Ковшаровка Харьковской области, Александровка, Дробышево и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и бьют боевиков в районах населенных пунктов Бересток, Константиновка, Куртовка, Никифоровка, Резниковка, Славянск и Степановка в ДНР.

Центральная группировка войск продвинулась в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Гришино, Доброполье, Новопавловка, Сухецкое, Торецкое, Удачное в ДНР и Новоподгородное в Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника около Скотоватого в Днепропетровской области, Благодатного, Воздвижевки, Долинки, Заливного, Зарницы, Комсомольского и Терсянки в Запорожской области.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка и Новояковлевка Запорожской области», – добавили в оборонном ведомстве.

За сутки средства ПВО перехватили девять авиабомб, четыре снаряда HIMARS и 224 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

