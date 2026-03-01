Армия России атаковала объекты энергетики Украины, используемые в интересах ВСУ. Тем временем, подразделения группировок войск продолжили наступление в зоне спецоперации и продвинулись в глубину обороны противника. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144-х районах», – говорится в сообщении.

Северная группировка войск заняла более выгодные позиции в районах населенных пунктов Искрисковщина, Бачевск, Вольная Слобода, Покровка и Ленинское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Ольшаны, Мартовое, Печенеги, Голубовка, Малиновка, Старица и Кицевка.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ковшаровка, Грушевка, Новоосиново и Петровка Харьковской области.

Бойцы Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Константиновка, Андреевка, Никифоровка, Липовка, Рай-Александровка, Дружковка и Резниковка Донецкой Народной Республики.

Войска «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Торецкое, Новопавловка, Белицкое, Золотой Колодезь, Сергеевка, Гришино в ДНР, Василевка и Ивановка в Днепропетровской области.

Восточная группировка войск продолжает наступление в районах населенных пунктов Гавриловка, Просяная, Великомихайловка, Катериновка Днепропетровской области, Ровное, Неженка, Розовка и Любицкое Запорожской области.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малокатериновка и Беленькое Запорожской области», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили девять авиабомб, четыре снаряда HIMARS и 220 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

