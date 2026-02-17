российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 февраля 2026, 14:24 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают проведение спецоперации. Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Массированный удар был нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории РФ. Целью атаки стали объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, а также места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – добавили в оборонном ведомстве.

Тем временем, подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции в Сумской и Харьковской областях. Западная группировка войск улучшила тактическое положение в Харьковской и Донецкой Народной Республике. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР. Бойцы «Центра» улучшили тактическое положение в ДНР и Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Подразделения группировки войск «Днепр» провинулись в Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», – отметили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили восемь авиационных бомб и 334 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

ВС РФ взяли под контроль четыре поселка в Запорожской области / Армия России нанесла удар по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ / В США назвали танк Leopard 2 логистическим обременением ВСУ / Военные сбили пять крылатых ракет Фламинго и восемь Хаймарсов / Российские войска наступают на пяти направлениях в зоне СВО / Армия России освободила село Зализничное в Запорожской области / ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому и объектам энергетики на Украине / ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,