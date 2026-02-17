Российские войска продолжают проведение спецоперации. Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Массированный удар был нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории РФ. Целью атаки стали объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, а также места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – добавили в оборонном ведомстве.

Тем временем, подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции в Сумской и Харьковской областях. Западная группировка войск улучшила тактическое положение в Харьковской и Донецкой Народной Республике. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР. Бойцы «Центра» улучшили тактическое положение в ДНР и Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Подразделения группировки войск «Днепр» провинулись в Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», – отметили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили восемь авиационных бомб и 334 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

