российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 февраля 2026, 14:44 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Военные сбили пять крылатых ракет Фламинго и восемь Хаймарсов

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ улучшили положение на всех направлениях фронта, нанесли удары по военному аэродрому ВСУ, а также перехватили несколько крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Подразделения группировок войск «Север», «Восток», «Запад», «Центр», «Южной» и «Днепр» продвинулись в глубину обороны противника, улучшили позиции, а также нанесли удары по формированиям врага в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», шесть управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 211 ударных дронов самолетного типа.

Суточные потери ВСУ составили свыше 1270 боевиков и наемников, немецкий танк «Leopard», восемь броневиков, 80 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 16 складов боеприпасов и материальных средств.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Российские войска наступают на пяти направлениях в зоне СВО / Армия России освободила село Зализничное в Запорожской области / ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому и объектам энергетики на Украине / ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации / ВС РФ освободили два поселка в Запорожской области и ДНР / В Минобороны сообщили о продвижении ВС РФ на всех направлениях фронта / ВС РФ освободили село Придорожное в Запорожской области / Армия России взяла под контроль три поселка в зоне СВО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,