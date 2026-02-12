Военные сбили пять крылатых ракет Фламинго и восемь Хаймарсов

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ улучшили положение на всех направлениях фронта, нанесли удары по военному аэродрому ВСУ, а также перехватили несколько крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Подразделения группировок войск «Север», «Восток», «Запад», «Центр», «Южной» и «Днепр» продвинулись в глубину обороны противника, улучшили позиции, а также нанесли удары по формированиям врага в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», шесть управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 211 ударных дронов самолетного типа.

Суточные потери ВСУ составили свыше 1270 боевиков и наемников, немецкий танк «Leopard», восемь броневиков, 80 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 16 складов боеприпасов и материальных средств.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube