Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ удалось взять под контроль еще один населенных пункт в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям четырех бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Бойково, Зарница Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области.

За последние сутки потери киевского режима в зоне СВО составили свыше 1355 боевиков и наемников, танк, семь броневиков, 65 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», – добавили в МО.

Также уничтожены три пусковые установки американской РСЗО HIMARS и три пусковые установки ЗРК С-300. Средства ПВО за сутки перехватили четыре авиабомбы, пять снарядов HIMARS и 202 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

