ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки

Российские силы нанесли удары по инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки ВСУ. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками. Целью стали предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и цеха производства дронов дальнего действия.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – отметили в Минобороны.

Тем временем, группировки войск ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника на всех направлениях в зоне спецоперации. За сутки потери киевского режима составили свыше 1240 боевиков и наемников, три танка, в том числе немецкий «Leopard», 14 броневиков, 71 автомобиль, семь орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и две контрбатарейной борьбы, уничтожены 15 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах», – добавили в оборонном ведомстве.

Средства ПВО за сутки перехватили четыре авиабомбы, пять снарядов HIMARS и 254 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

