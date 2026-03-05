Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. В Министерстве обороны РФ сообщили о взятии под контроль еще одного поселка в ДНР.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Яровая Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике трех в районах населенных пунктов Лозовое, Яцковка, Рубцы, Сосновое, Святогорск, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Дружелюбовка Харьковской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО за сутки уничтожены восемь авиационных бомб, три реактивных снаряда системы HIMARS и 410 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube