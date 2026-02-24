Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. ВС РФ удалось взять под контроль село Риздвянка в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям трех бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Любицкое, Барвиновка, Чаривное Запорожской области и Великомихайловка Днепропетровской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили шесть управляемых авиабомб, шесть снарядов реактивной системы залпового огня и 380 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

