Вторник, 24 февраля 2026, 11:06 мск

В Британии начал работать штаб для отправки войск на Украину

В Великобритании начал работу аппарат по координации для отправки войск «коалиции желающих» на Украину. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Соединенного королевства.

«В рамках создания многонациональных сил для Украины функционирует штаб численностью 70 человек. Подготовка к развертыванию британских войск поддерживается финансированием в размере 200 млн фунтов стерлингов со стороны правительства», – говорится в заявлении.

В начале января британские власти выделили 200 млн фунтов стерлингов на подготовку к возможному размещению войск на Украине после урегулирования конфликта. Средства планируется потратить на модернизацию транспортных средств, систем связи, системы защиты от БПЛА и дополнительного оборудования для защиты военных.

Кроме того, сегодня участники «коалиции желающих» проведут видеоконференцию. В числе прочих в ней примут участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Лондон, Зоя Осколкова

