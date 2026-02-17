В Женеве стартовали переговоры по Украине

В Женеве начались трехсторонние переговоры России, США и Украины.
Встреча делегаций проходит в отеле InterContinental. Российскую группу возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Переговоры пройдут в закрытом формате 17-18 февраля. В ходе встречи делегации обсудят ключевые параметры урегулирования украинского конфликта – военные, политические и гуманитарные.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра.
Женева, Зоя Осколкова
