Понедельник, 9 февраля 2026, 15:26 мск

ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому и объектам энергетики на Украине

Фото: Минобороны РФ

Армия России нанесла удары по инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах», – говорится в сообщении.

Тем временем, подразделения группировок войск продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации, улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике.

За сутки потери ВСУ составили свыше 1075 боевиков и наемников, танк «Leopard», 14 броневиков, 46 автомобилей, орудие полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов и материальных средств.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

