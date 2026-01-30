российское информационное агентство 18+

Пятница, 30 января 2026, 14:26 мск

Армия России взяла под контроль три поселка в зоне СВО

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника. За последние сутки ВС РФ освободили еще три населенных пункта в зоне спецоперации. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны.

Южная группировка войск в результате решительных действий освободила населенный пункт Бересток Донецкой Народной Республики. Подразделения Восточной группировки войск взяли под контроль Терноватое в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли Речное в Запорожской области.

Таким образом, за неделю ВС РФ освободили семь населенных пунктов. Ранее российские бойцы выбили ВСУ из Старицы и Купянска-Узлового в Харьковской области, села Белая Береза в Сумской области и Новояковлевки в Запорожской области.

Кроме того, с 24 по 30 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов. Целью ответных атак стали предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения ударных БПЛА, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

За неделю средства ПВО перехватили четыре авиабомбы, 46 снарядов HIMARS, переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200 и 822 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

