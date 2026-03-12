ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ

Российская армия продолжает наступление в зоне спецоперации. Подразделения группировок войск ВС РФ улучшили позиции и продвинулись в глубину обороны противника на всех направлениях. Авиация, артиллерия и БПЛА нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», – говорится в сообщении.

Тем временем, Северная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в Сумской и Харьковской областях. Бойцы группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись и нанесли поражение противнику в ДНР. Войска «Центра» улучшили тактическое положение в ДНР и Днепропетровской области. Восточная группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике врага в Запорожской области.

За последние сутки потери киевского режима составили свыше 1325 боевиков и наемников, танк, 19 броневиков, 14 орудий полевой артиллерии, 79 автомобилей, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 20 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 447 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube