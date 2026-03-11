Армия России освободила еще один поселок в Сумской области

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. В Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении еще одного поселка в Сумской области.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье, Павловка, Храповщина, Кияница и Глухов.

За минувшие сутки общие потери киевского режима составили свыше 1370 боевиков и наемников, 28 броневиков, 19 орудий полевой артиллерии, 69 автомобилей, четыре станции РЭБ, две радиолокационные станции, 20 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили две крылатые ракеты «Storm Shadow», четыре авиабомбы, шесть снарядов системы HIMARS и 350 беспилотников самолетного типа.

