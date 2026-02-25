российское информационное агентство 18+

Среда, 25 февраля 2026, 09:39 мск

ВСУ начали применять мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера

В зоне спецоперации заметили новые радиомины, применяемые украинскими военными. Борьба с таким видом вооружения строится на принципах противодействия дронам.

Как рассказали РИА «Новости» в компании по производству дрондетекторов «Тень», украинские военные стали активно применять мины на взрывателях с эффектом Доплера.

«При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины», – пояснил замгендиректора производства Дмитрий Садовник.

Борьба с такими минами аналогична методам, применяемым к беспилотникам, так как их детекция осуществляется за счет обнаружения радиосигнала.

Москва, Зоя Осколкова

