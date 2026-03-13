ВС РФ нанесли групповые удары по энергообъектам и ВПК Украины

Российские войска с 7 по 13 марта нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, целью атак стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Кроме того, Армия России ударила по местам производства, хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube