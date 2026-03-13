МО: ВСУ за неделю потеряли истребитель, вертолет и свыше 9 тыс. боевиков

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. В период с 7 по 13 марта удалось взять под контроль два поселка, а ВСУ потеряли свыше 9 тысяч военнослужащих, сотни единиц боевой техники, самолет и вертолет. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.

В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области. Кроме того, Южная группировка войск освободила Голубовку в Донецкой Народной Республике.

Наступление продолжается на всех направлениях фронта. Группировки войск «Запад», «Центр», «Восток» и «Днепр» также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжая наносить удары по живой силе и технике врага.

За неделю ВСУ потеряли свыше 9145 боевиков и наемников, девять танков, более 140 броневиков, более 500 автомобилей и пикапов, 88 орудий полевой артиллерии, 53 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожено 138 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

В течение прошедшей недели ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, шесть реактивных систем залпового огня, в том числе американские HIMARS и MLRS, а также две боевые машины «Vampire».

«ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», – добавили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО перехвачены две крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow», 30 управляемых авиабомб, 33 снаряда HIMARS и 2650 беспилотников самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

