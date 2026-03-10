ВС РФ сбили украинский Су-27 и нанесли новые удары по инфраструктуре ВСУ

За минувшие сутки российские войска сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также поразили связанные с ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Также под удары попали места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации противника в 144 районах. Атаки по вражеским целям совершили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Средствами ПВО были сбиты восемь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда системы HIMARS и 241 беспилотник самолетного типа.

Тем временем российские войска улучшили позиции на основных направлениях спецоперации. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесли удары по противнику в Запорожской и Днепропетровской областях.

Потери противника за сутки на всех направлениях СВО составили около 1265 военнослужащих. Больше всего боевиков ВСУ лишились в зоне ответственности группировки войск «Центр». Подразделения группировки нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Белицкое, Золотой Колодезь в ДНР и Новопавловка Днепропетровской области, уничтожив до 325 украинских военных. Кроме того, были разбиты три боевые бронемашины, 15 автомобилей, а также две станции радиоэлектронной борьбы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube