Понедельник, 9 марта 2026, 15:51 мск

В Херсонской области один мирный житель погиб, еще двое – получили ранения

За последние сутки в Херсонской области в результате ударов вооруженных формирований киевского режима один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

В частности, в Таврийском в результате обстрела при возгорании частного дома погибла женщина 1962 года рождения. В селе Чистополье при срабатывании взрывоопасного предмета ранения получил мужчина 1969 года рождения. В Костогрызово обстрел привёл к ранению мужчины 1983 года рождения.

В то же время, как отметил глава Херсонской области, в Скадовске при тушении легкового автомобиля, загоревшегося в результате обстрела, пожарный расчет был дважды атакован беспилотниками. К счастью, сотрудники не пострадали. В селе Плодовое Новокаховского городского округа повреждены частный дом и гараж.

ВСУ также нанесли удары по Алешкам, Днепрянам, Железному Порту, Каховке, Коробкам, Новой Каховке, Песчановке и Пролетарке.

Геническ, Анастасия Смирнова

