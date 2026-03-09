Днем над Россией уничтожили 15 украинских беспилотников

Сегодня в первой половине дня силы противовоздушной отразили новую серию атак украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, в период с 8:00 до 14:00 мск уничтожено 15 воздушных целей.

Семь беспилотников сбили в Белгородской области, четыре в Новгородской области, два – в Брянской и по одному – в Ленинградской и Курской областях.

Ранее сообщалось, что ночью 9 марта силы ПВО нейтрализовали 163 беспилотника ВСУ. Основной удар пришелся на Брянскую область и Крым, над которыми уничтожили 54 и 47 БПЛА соответственно.

Москва, Анастасия Смирнова

