российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 марта 2026, 15:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Днем над Россией уничтожили 15 украинских беспилотников

Фото Минобороны РФ

Сегодня в первой половине дня силы противовоздушной отразили новую серию атак украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, в период с 8:00 до 14:00 мск уничтожено 15 воздушных целей.

Семь беспилотников сбили в Белгородской области, четыре в Новгородской области, два – в Брянской и по одному – в Ленинградской и Курской областях.

Ранее сообщалось, что ночью 9 марта силы ПВО нейтрализовали 163 беспилотника ВСУ. Основной удар пришелся на Брянскую область и Крым, над которыми уничтожили 54 и 47 БПЛА соответственно.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

В Херсонской области один мирный житель погиб, еще двое – получили ранения / Российские войска освободили населенный пункт Голубовка в ДНР / В Запорожской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль: двое погибших, ранен ребенок / «Хвост виляет собакой»: Путин оценил отношения Киева и ЕС / Над Брянской областью сбили 103 беспилотника ВСУ / Российские войска продвигаются вглубь обороны ВСУ в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях / Один человек погиб и еще восемь пострадали при атаке БПЛА на Запорожскую область / Ночью над Россией сбили 72 беспилотника: основной удар ВСУ пришелся на Крым и Астраханскую область

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,