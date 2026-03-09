российское информационное агентство 18+

Понедельник, 9 марта 2026, 15:25 мск

Российские войска освободили населенный пункт Голубовка в ДНР

Фото Минобороны РФ

За прошедшие сутки российские войска продвинулись в зоне специальной военной операции и освободили населенный пункт Голубовка в Донецкой Народной Республике. Как сообщает Министерство обороны РФ, общие потери противника превысили 1300 военнослужащих.

В ведомстве уточнили, что успеха в ДНР с взятием под контроль Голубовки добилась «Южная» группировка войск, подразделения которой также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Александровка, Краматорск и Константиновка в ДНР.

На этом направлении противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортеры М113 и «Stryker» производства США, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. При этом были уничтожены три склада боеприпасов, семь складов горючего и материальных средств.

Вместе с тем оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

