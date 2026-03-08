Один человек погиб и еще восемь пострадали при атаке БПЛА на Запорожскую область

В результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на город Васильевка в Запорожской области погибла местная жительница, пострадали в общей сложности восемь человек. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате удара противника значительные разрушения получили многоквартирные дома по улице 40 лет Победы.
«Администрация Васильевского муниципального округа на прямой связи с жителями, в поврежденных домах работает комиссия по оценке ущерба. Вопрос оказания помощи жителям, пострадавшим от обстрела, держу на личном контроле», – добавил губернатор.
Васильевка, Анастасия Смирнова
